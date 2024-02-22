Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Ишь как Люська-Гебельс раздухарился (лась) то! Видать нового хозяина ищет. В активном поиске не людина!«Нация стукачей»....
  • фарид сабиров
    С подписанием гарантий надо внести отдельным пунктом предоставление западом бесплатно на всех бандеровцев по 5 компле...Гениально...
  • Зоя Копань
    А что нашу страну не ждет Халлифат? Все движется к этому, азиаты если что наши дадут сдачи сразу кричат что они не ви...ЗАКАНЧИВАЙТЕ С УК...

Дед Зеленского 80 лет назад получил орден Красной Звезды

Дед Зеленского 80 лет назад получил орден Красной Звезды

В этот день ровно 80 лет назад, 22 февраля 1944 г., был издан приказ о награждении младшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского орденом Красной Звезды за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецкими нацистами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх