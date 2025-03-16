МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ участники мероприятия почтили память героически погибшего на СВО воспитанника Новоаннинской ДЮСШ.
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МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ участники мероприятия почтили память героически погибшего на СВО воспитанника Новоаннинской ДЮСШ.