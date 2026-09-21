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Регион 29

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В Архангельской области стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В Архангельской области стартовал второй этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Акция продлится до 2 октября — сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков можно по телефону дежурной части УМВД, а получить консультацию по вопросам профилактики и реабилитации — в специализированных организациях региона.

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