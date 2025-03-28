Путин рассказал о текущей ситуации России в конфликте на Украине. «Что происходит сегодня? В принципе, тоже понятно.
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Путин рассказал о текущей ситуации России в конфликте на Украине. «Что происходит сегодня? В принципе, тоже понятно.