С Днём рождения, Сергей Оникович!

Вот мы и собрались все вместе, чтобы отпраздновать день рождения нашего дорогого человека, настоящего хранителя спокойствия и безопасности школы — Сергея Ониковича!Мы хотим пожелать ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы он и дальше стоял на страже порядка и безопасности в нашей школе.