С Днём рождения, Сергей Оникович!

Вот мы и собрались все вместе, чтобы отпраздновать день рождения нашего дорогого человека, настоящего хранителя спокойствия и безопасности школы — Сергея Ониковича!Мы хотим пожелать ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы он и дальше стоял на страже порядка и безопасности в нашей школе.
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