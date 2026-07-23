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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Почему изменилась до неузнаваемости Татьяна Овсиенко: 17 лет с уголовником, на развод получила в подарок Мерседес

Шоу-бизнес: Почему изменилась до неузнаваемости Татьяна Овсиенко: 17 лет с уголовником, на развод получила в подарок Мерседес

Татьяна Овсиенко. В 90-е её звонкий голос раздавался буквльно из каждого окна. Под её хиты плакали на школьных дискотеках, признавались в любви, встречали рассветы и искренне верили, что все мечты обязательно сбудутся.

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