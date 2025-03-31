Директор Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин: «Самое вкусное – блюда из детства»

Он стал победителем в городской премии издания «Петербургский дневник» в номинации «Специалист в сфере туризма» - Виктор, почему вы выбрали профессию, связанную со сферой общественного питания? - Я помню, когда маленький Витя от детского сада был в посёлке Репино.