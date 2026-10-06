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Samsung подает патент США на криптокошелек на базе смарт-контрактов

Samsung подает патент США на криптокошелек на базе смарт-контрактов

Компания Samsung Electronics подала заявку на патент США на систему кошелька цифровых активов, которая использует смарт-контракты, позволяющие устройствам инициировать криптотранзакции без прямого хранения или использования закрытого ключа.

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