Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лучше бы они ту зелёнку выпили!

Все  вы  знаете,  что   на  этих   выборах       было совершено     несколько  мелких  пакостей,   как-то   заливание   в  урны  для  голосования    чернил  или  зелёнки,    поджоги  кабинок  для  голосования,   взрыв  петарды  на  избирательном  участке  и  др.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Согласна с автором статьи! Только жесткое наказание остановит этих зомбированных!
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