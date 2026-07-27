Губернатор Ямала Артюхов проверил кордоны Полярного Урала

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прошедшие выходные провел на Полярном Урале. Глава региона осмотрел кордоны, пообщался с госинспекторами и волонтерами, оценил, как приумножилось поголовье редких животных в парке «Ингилор».
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