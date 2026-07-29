Финляндия нашла способ ударить рублём. Но кто за это заплатит в конечном счёте?

Финляндия может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Кто за это заплатит в конечном счёте?Финская энергетическая компания Fingrid объявила русским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), сообщает источник.
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