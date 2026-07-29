Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 563 подписчика

Финляндия нашла способ ударить рублём. Но кто за это заплатит в конечном счёте?

Финляндия нашла способ ударить рублём. Но кто за это заплатит в конечном счёте?

Финляндия может прекратить обслуживание опор линий связи с Россией. Кто за это заплатит в конечном счёте?Финская энергетическая компания Fingrid объявила русским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), сообщает источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии