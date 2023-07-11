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"Моторинвест" займется продажей автомобилей Dongfeng в России

"Моторинвест" займется продажей автомобилей Dongfeng в России

его"Моторинвест" и Dongfeng объявили о старте стратегического партнерстве, в рамках которого "Дунфэн Мотор Рус" передает "Моторинвесту" права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке.

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