"Моторинвест" займется продажей автомобилей Dongfeng в России

его"Моторинвест" и Dongfeng объявили о старте стратегического партнерстве, в рамках которого "Дунфэн Мотор Рус" передает "Моторинвесту" права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда Dongfeng на российском рынке.