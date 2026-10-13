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Как отучить маленького ребёнка слишком приставать к родителям: советует эксперт

Как отучить маленького ребёнка слишком приставать к родителям: советует эксперт

Отвечает консультант по развитию детей фото: karl stanzel/Getty ImagesЭто может утомлять и даже раздражать, — когда маленькие дети слишком липнут, пристают, требуют повышенного внимания.

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