Данис Зарипов надеется снова сыграть с Овечкиным

Российский хоккеист Данис Зарипов надеется, что ему снова удастся сыграть за одну команду с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.