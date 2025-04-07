Данис Зарипов надеется снова сыграть с Овечкиным

Российский хоккеист Данис Зарипов надеется, что ему снова удастся сыграть за одну команду с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, который побил «вечный рекорд» канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.
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