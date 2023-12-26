Участников «голой» вечеринки Ивлеевой лишают эфира и рекламных контрактов

Несколько известных компаний, включая МТС, VK, ТНТ и НТВ, приняли решение приостановить контракты с блогером Анастасией Ивлеевой и несколькими артистами, такими как Дмитрий Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Анна Asti.