Надаль пробился в четвертьфинал турнира в Брисбене

Рафаэль Надаль уверенно победил Джейсона Каблера в матче 1/8 финала турнира в Брисбене. В Брисбене завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль встречался с хозяином кортов Джейсоном Каблером.