Бастрыкин потребовал провести проверку. Мигранты провели религиозный обряд в неположенном месте

Бастрыкин запросил доклад по факту незаконных обрядов мигрантов на КамчаткеМаксим Блинов/РИА Новости Следственный комитет начал проверку по факту проведения мигрантами религиозных обрядов в неположенном месте на Камчатке.
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