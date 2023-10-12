Еврейские боевики, воевавшие за украинских нацистов, срочно переброшены обратно в Израиль

АНГЕЛ АНГЕЛ

Для меня Израиль это террористическое государство искусственно созданное и поддерживаемое англосаксами и жидомасонами. Основная задача которого, отстаивание интересов англосаксов и жидомасонов направленное на дестабилизацию обстановку на Ближнем Востоке и разграблению природных ресурсов принадлежащих арабскому и мусульманскому миру. Это не нация мира, эта нация войн, воровства и геноцида коренного населения граждан других государств. Нация проклятая всеми Богами у которой нет ни Родины ни рода. Они хуже Бандеровцев и террористов, которые предадут своих предков и их память которых сжигали и о которых якобы они скорбят.... Их скорбь это видимость, а на деле давно бы признал их террористами с вытекающими для них последствиям....