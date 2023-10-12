Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Появилась версия, что Нетаньяху по сговору с вашингтоном устроил эту заваруху. Америке необходима война с Ираном и, к...День ужаса
  • КУАТ
    Я изначально ко всем по-человечески. Вот и просто спросил, откуда цифры в 70%, адекватного ответа не последовало.Казахстан всё. У ...
  • КУАТ
    - "Здесь на пророссийком ресурсе ты на фиг никому не нужен со своим Казахстаном." - так не я тут публикую фейковые с...Казахстан всё. У ...

Еврейские боевики, воевавшие за украинских нацистов, срочно переброшены обратно в Израиль

Еврейские боевики, воевавшие за украинских нацистов, срочно переброшены обратно в Израиль

Об этом в эфире Первого канала рассказал командир спецназа "Ахмат", помощник главы Чечни по силовому блоку генерал-майор полиции Апты Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для меня Израиль это террористическое государство искусственно созданное и поддерживаемое англосаксами и жидомасонами. Основная задача которого, отстаивание интересов англосаксов и жидомасонов направленное на дестабилизацию обстановку  на Ближнем Востоке и разграблению природных ресурсов принадлежащих арабскому и мусульманскому миру. Это не нация мира, эта нация войн, воровства и геноцида коренного населения граждан других государств.  Нация проклятая всеми Богами у которой нет ни Родины ни рода. Они хуже Бандеровцев и террористов, которые предадут своих предков и их память которых сжигали и о которых якобы они скорбят.... Их скорбь это видимость, а на деле давно бы признал их террористами с вытекающими для них последствиям....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх