Тульские инспекторы ДПС нашли более 300 нарушителей и 20 пьяных водителей за четыре дня рейда

Только за первые четыре дня широкомасштабного рейда по обеспечению БДД сотрудники тульской Госавтоинспекции зафиксировали 348 нарушений Правил дорожного движения и поймали за рулем 20 нетрезвых водителей.
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