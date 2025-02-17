Трамп: Вашингтон разрешит Европе закупать у США оружие для поставок Украине

АндрейБорков

Ну вот вам бабушки и Юрьев день. Все становится на свои места. Бабло побеждает зло. Только полный идиот мог сомневаться в том, что мистер Трамп такой же "друг" России, что и Жора Бидон, и черножопый Обама. Таких "друзей" за яйца и в музей! А что еще было можно ждать от барыги(бизнесмена)? Не он же и не США будут поставлять оружие хохолпитекам, США оружие будет ПРОДАВАТЬ Гей-Ро-пе, а уже гей-ро-пидоры его укрошумерам будут задвигать. Зашибись схема! И бабло немеряное и нет прямых поставок. Вот вам объяснение, что такое СДЕЛКА от Трампа!