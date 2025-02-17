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Трамп: Вашингтон разрешит Европе закупать у США оружие для поставок Украине

Трамп: Вашингтон разрешит Европе закупать у США оружие для поставок Украине

Вашингтон разрешит европейским странам закупать у Соединенных Штатов вооружения для поставок Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
Ну вот вам бабушки и Юрьев день. Все становится на свои места. Бабло побеждает зло. Только полный идиот мог сомневаться в том, что мистер Трамп такой же &quot;друг&quot; России, что и Жора Бидон, и черножопый Обама. Таких &quot;друзей&quot; за яйца и в музей! А что еще было можно ждать от барыги(бизнесмена)? Не он же и не США будут поставлять оружие хохолпитекам, США оружие будет ПРОДАВАТЬ Гей-Ро-пе, а уже гей-ро-пидоры его укрошумерам будут задвигать. Зашибись схема! И бабло немеряное и нет прямых поставок. Вот вам объяснение, что такое СДЕЛКА от Трампа!
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