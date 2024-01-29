Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по доступности скоростного интернета

Сегодня, благодаря всем реализуемым в регионе программам цифровизации, Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по уровню доступности скоростного проводного интернета, занимая по этому показателю 4-е место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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