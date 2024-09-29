Когда сажать лук на зиму в 2024 году: рекомендации по лунному календарю и огородным приметам Юлия ЧинковаЗимняя посадка лука — это не только способ обеспечить ранний урожай, но и интересный процесс, который требует внимательного подхода.
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