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Атакующий рейтинг «Селтикс» составляет 118,5. Это лучший показатель в НБА с 1976 года

«Бостон» лидирует в нынешнем сезоне по атакующего рейтингу – 118,5. Это самый высокий показатель с момента слияния НБА и АБА в 1976 году, сообщает StatMuse.

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