Сварка металлов в углекислом газе — полное руководство по технологии

Сварка металлов в углекислом газе (MAG-сварка) — это один из наиболее распространённых методов дуговой сварки, при котором защитная среда CO₂ обеспечивает стабильное формирование сварочного шва и предотвращает негативное воздействие кислорода и азота из воздуха.