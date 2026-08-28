Сварка металлов в углекислом газе — полное руководство по технологии

Сварка металлов в углекислом газе (MAG-сварка) — это один из наиболее распространённых методов дуговой сварки, при котором защитная среда CO₂ обеспечивает стабильное формирование сварочного шва и предотвращает негативное воздействие кислорода и азота из воздуха.
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