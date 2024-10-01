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«В первый раз встреча с Димой Попко не зашла»: Аделина Сотникова и ее любовь со второго взгляда

«В первый раз встреча с Димой Попко не зашла»: Аделина Сотникова и ее любовь со второго взгляда

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, известная своей закрытостью, неожиданно разоткровенничалась и рассказала, как завязались ее отношения с будущим мужем.

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