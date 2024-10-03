ADNOC купит немецкий химический гигант Covestro ADNOC заплатит за каждую акцию Covestro 68,86 долларов.
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ADNOC купит немецкий химический гигант Covestro ADNOC заплатит за каждую акцию Covestro 68,86 долларов.
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