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Эксперт Осинов: за 10–15 регулярных тренировок можно научиться играть в гольф

Эксперт Осинов: за 10–15 регулярных тренировок можно научиться играть в гольф

Чтобы научиться играть в гольф, необходимо 10-15 регулярных тренировок. Об этом «Газете.Ru» рассказал гольф-профессионал Клуба Целеево Александр Осинов.

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