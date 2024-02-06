В правительстве РФ не поддержали законопроект об  обязанности застройщиков исполнять свои обещания

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на законопроект об обязанности застройщиков исполнять обещания, которые были указаны в рекламных буклетах, но отсутствовали в договоре долевого строительства.
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