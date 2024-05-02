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Мы соседи по планете

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До запуска Starliner осталась неделя

До запуска Starliner осталась неделя

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суннита Уильямс готовятся к летным испытаниям нового космического корабля Starliner 7 маяИспытательный полёт всегда ответственная и рискованная задача, в особенности для космического корабля.

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