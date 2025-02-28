Найден завтрак, который улучшает работу мозга

Открытие сделали ученые из Университета Рединга. Можно ли улучшить работу мозга, изменив рацион питания? На этот вопрос ответили ученые из Университета Рединга, их мнение публикует журнал Food & Function.
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