Новолуние 8 мая 2024: что категорически нельзя делать в этот день

Каждый месяц Луна проходит несколько циклов, каждый из которых имеет визуальные отличия. Ученые выделяют четыре главные фазы Луны, сменяющие друг друга по очереди — это новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна.
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