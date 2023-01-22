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Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорников ВСУ, продвигаясь к Ивановскому

Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» взяли несколько опорников ВСУ, продвигаясь к Ивановскому

Штурмовые группы ЧВК "Вагнер" усиливают давление в направлении Ивановского, где сосредоточились силы ВСУ, отступившие с Клещеевки после взятия этого населенного пункта.

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