Bild: Усманов привлечет к ответственности журналиста за слова о «подкупе»

Российский предприниматель и бывший президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов собирается привлечь немецкого журналиста Хайо Зеппельта к ответственности за обвинения в создании «системы подкупа судей» в фехтовании.
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