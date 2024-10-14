Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Сомневаюсь что такие "гранаты" с ТМ-кой могут получить дальнейшее развитие. Как долго будешь таскать с собой +10кг? А...В боях за Торецк ...
  • Юлия Юлия
    Хорошо бы еще вспыхнули натовские спутники... там, наверху!"Новый этап": Рас...
  • Виктор Тимошевский
    Еще один тронутый умом на угрозах России.Рютте: НАТО не ст...

В МИД Украины осудили Джареда Лето за слова о России

В МИД Украины осудили Джареда Лето за слова о России

Украинские дипломаты сочли оскорблением желание певца выступить в России12 октября музыкант Джаред Лето выступил в Белграде и заявил, что когда-нибудь он обязательно приедет в Москву и Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх