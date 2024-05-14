Охота в Курганской области приостановлена

В Курганской области введено временное ограничение на охотничью деятельность, которое действует с 15 мая по 13 июня в нескольких муниципальных округах, включая Звериноголовский, Целинный, Притобольный, Кетовский, Куртамышский и Белозерский.
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