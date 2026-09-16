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Нижегородская правда

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В Нижнем Новгороде открыли мурал в память об участнике СВО Александре Румянцеве

В Нижнем Новгороде открыли мурал в память об участнике СВО Александре Румянцеве

16 сентября на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода был торжественно открыт арт-объект, посвящённый памяти участника СВО, воина-разведчика Александра Румянцева.

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