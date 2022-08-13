Инфекционист Малышев призвал россиян добровольно носить маски и пройти ревакцинацию от ковида

Соблюдать противоэпидемические меры можно и нужно не только по требованию Роспотребнадзора. Перед новой волной пандемии коронавируса врач-инфекционист Николай Малышев призвал россиян надеть маски для защиты органов дыхания и соблюдать дистанцию.