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Инфекционист Малышев призвал россиян добровольно носить маски и пройти ревакцинацию от ковида

Инфекционист Малышев призвал россиян добровольно носить маски и пройти ревакцинацию от ковида

Соблюдать противоэпидемические меры можно и нужно не только по требованию Роспотребнадзора. Перед новой волной пандемии коронавируса  врач-инфекционист Николай Малышев призвал россиян надеть маски для защиты органов дыхания и соблюдать дистанцию.

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