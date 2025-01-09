Глава МИД ПМР Игнатьев назвал Россию основным поставщиком газа

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Приднестровская Молдавская республика (ПМР) продолжает рассматривать Россию в качестве основного поставщика газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии