Банки и МФО начали включать прогноз банкротства в оценку риска заемщика

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%. По мнению экспертов, это станет следствием изменения в системе оценки рисков (скоринга) заемщиков, в которую банки и микрофинансовые организации (МФО) начали включать прогноз вероятности банкротства, рассказали «Известиям» представители БКИ (бюро кредитных историй) и финорганизаций.