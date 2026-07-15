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Дистанционная покупка жилья и отмена «схемы Долиной»: главные изменения с 1 июля

Дистанционная покупка жилья и отмена «схемы Долиной»: главные изменения с 1 июля

С 1 июля на рынке недвижимости вступили в силу значительные нововведения. Порядок оформления сделок купли-продажи жилья претерпел изменения, которые важно знать каждому, кто планирует покупку или продажу.

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