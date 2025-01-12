Бывший посол США возмутился налоговыми выплатами американских компаний в Россию

МОСКВА, 12 января, ФедералПресс. Экс-посол США в России Майкл Макфол считает: то, что 123 крупные американские корпорации решили не покидать российский рынок и платить налоги в соответствии с местными законами, – позор.
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