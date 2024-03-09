Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Нужно ли следовать суточным нормам питания / И в чем они заключаются

Нужно ли следовать суточным нормам питания / И в чем они заключаются

Здоровое, сбалансированное питание — ключ к хорошему самочувствию, настроению и стройности. Многие специалисты рекомендуют опираться на суточную норму калорий, которая включает необходимое количество макронутриентов для поддержания здоровья.

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