SPEEDME: проезд по лужам на автомобиле грозит повреждением двигателя

При проезде по затопленным участкам дорог необходимо быть предельно осторожным. Как сообщает издание SPEEDME, проезд по лужам на автомобиле может привести к серьезным повреждениям двигателя и турбокомпрессора, а также потере номерных знаков и других частей автомобиля.
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