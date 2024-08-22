SPEEDME: проезд по лужам на автомобиле грозит повреждением двигателя

При проезде по затопленным участкам дорог необходимо быть предельно осторожным. Как сообщает издание SPEEDME, проезд по лужам на автомобиле может привести к серьезным повреждениям двигателя и турбокомпрессора, а также потере номерных знаков и других частей автомобиля.