США выступают за антимонопольную проверку ОПЕК и нефтяных компаний Татьяна АрестоваГруппа демократических членов Палаты представителей США обратилась во вторник к Министерству юстиции с просьбой провести расследование по обвинениям в нарушении антимонопольных норм среди американских производителей нефти и ОПЕК.