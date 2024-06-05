США выступают за антимонопольную проверку ОПЕК и нефтяных компаний Татьяна АрестоваГруппа демократических членов Палаты представителей США обратилась во вторник к Министерству юстиции с просьбой провести расследование по обвинениям в нарушении антимонопольных норм среди американских производителей нефти и ОПЕК.
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