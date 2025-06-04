Юрист Билялова: новый ГОСТ сделает школьную форму безопаснее и удобнее

Новый ГОСТ для школьной формы будет использоваться для обозначения одежды, которая считается безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа, предназначенной для учащихся, сообщила РИА Новости юрист Анастасия Билялова.
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