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Юрист Билялова: новый ГОСТ сделает школьную форму безопаснее и удобнее

Юрист Билялова: новый ГОСТ сделает школьную форму безопаснее и удобнее

Новый ГОСТ для школьной формы будет использоваться для обозначения одежды, которая считается безопасной и максимально комфортной с точки зрения разработчиков документа, предназначенной для учащихся, сообщила РИА Новости юрист Анастасия Билялова.

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