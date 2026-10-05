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Царьград

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Бернд Ланге готовит меры ЕС против Китая в случае переговорного провала

Бернд Ланге готовит меры ЕС против Китая в случае переговорного провала

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что ЕС может принять меры против Китая, если переговоры Мароша Шефчовича в Пекине не дадут результатов, касающихся торгового дисбаланса и доступа европейских компаний на рынок КНР.

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