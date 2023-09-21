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Лукашенко поздравил мотострелков: Стойкость, мужество и высокая боевая выучка воинов остаются неизменными

Лукашенко поздравил мотострелков: Стойкость, мужество и высокая боевая выучка воинов остаются неизменными

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем мотострелков, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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