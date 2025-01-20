Судмедэкспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman

В крови умершего Антона Коробкова-Землянского, бывшего пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы», по результатам экспертизы не обнаружено запрещенных веществ.
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