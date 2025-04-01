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Царьград

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Роман Копылов против Пауло Косты: что ожидать от боя на UFC 317?

Роман Копылов против Пауло Косты: что ожидать от боя на UFC 317?

Русский боец UFC Роман Копылов может встретиться с бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 317, запланированном на 28 июня.

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