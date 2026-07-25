Набиуллина заявила о снижении прогнозов Банка России по ценам на нефть

В Банке России снизили прогноз цен на нефть на всем горизонте сразу на 5 долларов за баррель. Об изменении оценки сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.
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